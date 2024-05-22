Трагедия произошла в понедельник, 20 мая, на озере Вербное в Оболонском районе. На месте происшествия работали водолазы Киевской аварийно-спасательной службы.

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Водолазы достали уже мертвое тело ребенка

В КАРС рассказали, что водолазы оперативно выехали на вызов, нашли и достали тело парня.

"Друзья погибшего ребенка, которые вместе играли на озере, в частности, и в воде, надеялись на чудо, но чуда, к сожалению, не произошло", – пишут там.

КАРС также призвала взрослых следить за своими детьми во время отдыха на воде и напомнила, что в этом году в Киеве открытие пляжного сезона, учитывая действие военного положения, не планируется. "Как и предыдущие два года, гражданам не рекомендуют посещать пляжи и зоны отдыха, во избежание массового скопления людей, что помешает их беспрепятственному доступу к укрытиям и убежищам во время воздушной тревоги", – добавляют в аварийно-спасательной службе.

Очевидцы говорят, что помощь прибыла поздно

Очевидцы трагедии в соцсетях говорят, что друзья тонувшего подростка действительно пытались спасти его самостоятельно. Якобы сначала пострадавшего даже удалось нащупать, но, к сожалению, он выскользнул из рук и ушел под воду. В конце концов, подростки позвали на помощь взрослых.

Кроме того, свидетели трагического случая обвиняют спасателей, которые якобы долго ехали на место происшествия. Однако в комментарии 24 Каналу в ГСЧС уточнили, что вызовов с места происшествия они не получали. "Спасатели ГСЧС не привлекались", – говорят там.

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