К сожалению, не обошлось без пострадавших. В результате обвала стены умерла 4-летняя девочка. Ее тело достали из-под завалов дома.
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На Львовщине обвалилась часть дома
Днем, 17 мая, в ГСЧС сообщили, что ориентировочно в 16:04 спасатели получили сообщение о том, что в селе Тарасовка Львовского района обвалилась часть дома, под завалами может быть ребенок 4-х лет.
По прибытии спасателей выяснилось, что в доме проводили ремонтные работы. А девочка в то время играла возле дома. После того как упала стена люди увидели девочку под завалами и вызвали спасателей.
С помощью специнструмента спасатели достали из-под завалов тело ребенка.
Во Львовской области умерла 4-летняя девочка в результате обвала стены / Фото ГСЧС
Другие несчастные случаи с участием детей
- В среду, 8 мая, в Переяславе Киевской области на недострое произошел несчастный случай. 16-летняя девушка, прогуливаясь по зданию, по неосторожности упала и серьезно травмировалась. Несовершеннолетняя девушка по неосторожности упала с 9-го на 7-й этаж.
- В апреле на Львовщине 13-летний мальчик упал в канализационный коллектор. Падение произошло во время игры с другими детьми. Спасатели спустились к мальчику в коллектор, осмотрели его, и с помощью веревки вытащили на поверхность. Далее ребенка передали медикам.
- На Прикарпатье произошла драка между подростками. В результате столкновения ножевое ранение получил 17-летний парень. Также во время драки раздавались выстрелы. Как потом признались участники драки, 24-летний парень выстрелил в воздух несколько раз, чтобы остановить драку.
- Также на днях в Одессе в результате ДТП пострадали двое 16-летних девушек. В них на тротуаре влетела машина. У старшей девочки обнаружили перелом плеча. Младшая в результате ДТП получила перелом ноги. Полицейские установили, что водитель авто был в трезвом состоянии.
- А в Киеве избили 13-летнего школьника. Он якобы смотрел мультики на русском языке, из-за чего его жестоко избили одноклассники. По факту жестокого избиения ребенка в школе проводится досудебное расследование.