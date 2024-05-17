К сожалению, не обошлось без пострадавших. В результате обвала стены умерла 4-летняя девочка. Ее тело достали из-под завалов дома.

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На Львовщине обвалилась часть дома

Днем, 17 мая, в ГСЧС сообщили, что ориентировочно в 16:04 спасатели получили сообщение о том, что в селе Тарасовка Львовского района обвалилась часть дома, под завалами может быть ребенок 4-х лет.

По прибытии спасателей выяснилось, что в доме проводили ремонтные работы. А девочка в то время играла возле дома. После того как упала стена люди увидели девочку под завалами и вызвали спасателей.

С помощью специнструмента спасатели достали из-под завалов тело ребенка.

Во Львовской области умерла 4-летняя девочка в результате обвала стены / Фото ГСЧС

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