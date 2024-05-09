Переяславские спасатели получили сообщение о том, что подростку нужна помощь, ориентировочно в 20 часов. Несчастный случай произошел по улице Петропавловская.
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Девушка прогуливалась недостроем и получила серьезную травму
Прибыв на место вызова, спасатели установили, что во время прогулки недостроем несовершеннолетняя девушка по неосторожности упала ориентировочно с 9-го на 7-й этаж.
Спасатели на носилках транспортировали пострадавшую к автомобилю экстренной медицинской помощи. Предварительный диагноз – закрытый перелом таза.
Спасатели показали место несчастного случая: смотрите видео
Детали несчастного случая устанавливаются.
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