Трагедия произошла около 19:15 на 24 километре железнодорожного пути перегона "Барышевка – Борисполь". На место сразу прибыли медики, однако спасти девочку не удалось.

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Поезд сбил ребенка на Киевщине

На Бориспольщине электропоезд сообщения "Гребенка – Киев" сбил 9-летнюю девочку. Как сообщили в полиции, ребенок вместе с другими несовершеннолетними находилась на путях и не среагировала на сигнал машиниста.

На место трагедии сразу прибыли медики и, к сожалению, малолетний ребенок умер. Сейчас полиция устанавливает все детали и обстоятельства инцидента.

По факту нарушения правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекших гибель людей, следователи начали расследование. Производство начали в рамках 276 статьи Уголовного кодекса Украины. Максимальные санкции этой статьи предусматривают лишение свободы на срок до 3 лет.



Поезд сбил ребенка на Киевщине / Фото Национальной полиции

Важно! Правоохранители напоминают, что железная дорога – зона повышенной опасности. Родителей призывают следить за досугом детей и интересоваться их местом пребывания.

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