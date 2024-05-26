У Вишгородському районі у Київській області вдалося локалізувати пожежу в природній екосистемі. Пожежники працювали над ліквідацією займання.
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Не допустили поширення вогню
Зараз ситуація контрольована завдяки діям пожежників. Здійснювалось гасіння займання лісової підстилки окремими осередками.
Вдалося не допустити поширення вогню на лінії електропередач. Це могло мати негативні наслідки.
На місці працювали підрозділи ДСНС та працівники лісгоспу. До гасіння залучалось близько 60 осіб та 14 одиниць техніки.
На околицях Києва потужно палають ліси
- Вдень 25 травня у мережі з'явилися кадри великих клубів диму, які здіймалися над Києвом. Як виявилося, масштабна лісова пожежа спалахнула у Вишгородському районі.
- У зв'язку з лісовою пожежею у передмісті столиці в КМДА звернулися до містян із порадами. Там наголосили, що у разі зміни напрямку вітру, можливе погіршення якості повітря у деяких районах Києва. Зокрема, спрогнозували задимлення в Оболонському та Подільському районах.
- Наголосимо, що синоптики попереджали, що 25-28 травня в Україні, крім Криму, Закарпатської, 25-27 травня й Івано-Франківської та Львівської областей, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.