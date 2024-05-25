Вдень 25 травня у мережі з'явилися кадри великих клубів диму, які здіймалися над Києвом. Як виявилося, масштабна лісова пожежа спалахнула у Вишгородському районі.

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Киянам краще менше гуляти і зачиняти вікна

У зв'язку з лісовою пожежею у передмісті столиці в КМДА звернулися до містян із порадами.

Там наголосили, що у разі зміни напрямку вітру, можливе погіршення якості повітря у деяких районах Києва. Зокрема, спрогнозували задимлення в Оболонському та Подільському районах.

У разі задимленості киянам варто:

обмежити перебування на відкритому повітрі. Дітям і вагітним жінкам слід відмовитися від тривалих прогулянок;

️тримати вікна зачиненими. За умови відкриття вікон, завішувати зволоженою тканиною і періодично її змінювати;

за можливості ввімкнути кондиціонування та очищення повітря;

️проводити вологе прибирання, поставити ємності з водою, щоб підвищити вологість повітря;

️збільшити споживання рідини до 2-3 літрів на день для дорослих.

Зазначимо, що вдень пабліки писали про загоряння лісу у селі Нові Петрівці, де розташований парк-пам'ятник Межигір'я. Повідомлялося, що полум'я охопило два гектари лісу.

Крім того, ліси палали і десь за Коцюбинським зі сторони Ірпеня.

Наголосимо, що синоптики попереджали, що 25-28 травня в Україні, крім Криму, Закарпатської, 25-27 травня й Івано-Франківської та Львівської областей, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.