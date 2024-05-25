Також пабліки публікують відео із клубами диму над лісовою гущавиною за Коцюбинським зі сторони Ірпеня.

Дивіться також Приліт був по військовому об'єкту ФСБ: знімки з космосу викрили брехню Росії про атаку на Алушту

Під Києвом сильно горить ліс

Так, один із київських телеграм – каналів пише, що біля Вишгороду горять 2 гектари лісу. Зазначається, що спалахнула травʼяна підстилка, на місці працюють пожежники. У мережі уточнюють, що ліс горить у селі Нові Петрівці. Саме тут розташований парк-пам'ятник Межигір'я, який раніше був резиденцією Віктора Януковича.

Де розташовані Нові Петрівці: дивіться на карті

У Нових Петрівцях палає ліс: дивіться відео

У Вишгородському районі лісова пожежа: дивіться відео

Також пабліки розповідають про пожежу за Коцюбинським і поширюють кадри диму.

Де розташоване Коцюбинське: дивіться на карті

У напрямку Ірпеня горить ліс / Фото соцмережі

Над Києвом утворилися димові хмари / Фото Лев Шевченко

Зазначимо, що синоптики попереджали про надзвичайну пожежну небезпеку на території майже всієї України. Експерти зазначали, що вона зберігатиметься протягом 25 – 28 травня.

24 Канал намагається зв'язатися з ДСНС Київської області для отримання коментарів.

У Києві горіла СТО: що відомо