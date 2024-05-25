Однако, как выяснилось, это не так. Так, пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям города Киева в комментарии 24 Канала рассказала, что произошло на самом деле на территории церкви в столице.

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Что рассказали в ГСЧС

Местные телеграмм-каналы активно распространяют информацию о том, что в столице горит Покровская церковь в Подольском районе. Сообщалось, об огне "более 5 метров в высоту".

Впрочем, как сообщила пресс-служба ГСЧС города Киева, на территории церкви в Подольском районе столицы произошло возгорание бытового мусора, площадь пожара достигала около 20 квадратных метров.

На территории Покровской церкви вспыхнул бытовой мусор: смотрите видео

По состоянию на эту минуту пожар удалось полностью ликвидировать спасателями. Известно, что пострадавших или погибших в результате этого инцидента нет.

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