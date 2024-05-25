Однак, як з'ясувалося, це не так. Так, пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій міста Києва у коментарі 24 Каналу розповіла, що сталося насправді на території церкви у столиці.

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Що розповіли у ДСНС

Місцеві телеграм-канали активно поширюють інформацію про те, що у столиці горить Покровська церква у Подільському районі. Повідомлялося, про вогонь "понад 5 метрів у висоту".

Втім, як повідомила пресслужба ДСНС міста Києва, на території церкви у Подільському районі столиці сталося загоряння побутового сміття, площа пожежі сягала близько 20 квадратних метрів.

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Станом на цю хвилину пожежу вдалося повністю ліквідувати рятувальниками. Відомо, що постраждалих чи загиблих внаслідок цього інциденту немає.

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