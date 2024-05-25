Захід провели у в Мистецькому Арсеналі. Повідомляється, що "РазомДіємо Фест" зібрав на спільному майданчику громадських діячів, експертів, представників ОГС та медіа, посадовців, киян та гостей столиці.

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Що відомо про "РазомДіємо Фест"

У Києва відбувся "РазомДіємо Фест" – головний публічний захід Всеукраїнської комунікаційної кампанії про підтримку ЄС громадянського суспільства та незалежних медіа України "Разом Діємо. Разом ми Європа". Вона стартувала 3 травня й триватиме до кінця липня 2024 року в усіх регіонах України.

Метою цієї комунікаційної кампанії є поінформувати українців про підтримку Європейського Союзу у різних аспектах, а також показати роль громадськості та медіа у забезпеченні стійкості та відбудови України. Заходи демонструють їх результати та повинні мотивувати громадян долучатися до спільної роботи заради України.

У рамках "РазомДіємо Фесту" оформили унікальне керамічне панно Європа-Україна. Воно дивом вціліло після російської атаки на академію Бойчука. Разом з дітьми з Фастова до роботи над панно долучились пані Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова та Віцепрем'єр-міністер з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.

Ми сподіваємося, що вже незабаром офіційно розпочнемо переговорний процес щодо вступу України до Європейського Союзу та проведемо першу Міжурядову конференцію. І цей процес важко уявити без участі громадянського суспільства, яке стало нам надійною опорою та вартовими перетворень,

– каже Ольга Стефанішина.

Пані віцепрем'єр-міністр розповіла, що представники громадськості уже беруть активну участь в пояснювальних сесіях Європейської Комісії. Проте вона очікує активну їх включеність вже з моменту відкриття перших переговорних розділів.

Для відвідувачів фестивалю організували лекції, дискусії, опитування, консультації, тренінги, квізи, ділові та пізнавальні тематичні ігри тощо. ДСНС України у партнерстві з Фондом Східна Європа провели тренінг з мінної безпеки.

Окрім цього, киянам провели курси медіаграмотності та використання в журналістиці штучного інтелекту, новітніх методик пошуку та оцінки ефективності рішень і фактчекінгу.

Вулична виставка "ПІДТРИМКА" проілюструвала інформацію про організації громадянського суспільства, які отримали підтримку ЄС з перших днів повномасштабної війни. Виставка залишатиметься відкритою для відвідувачів ще два тижні на Софійській площі, а потім вирушить у подорож ще до чотирьох міст України.

У Києві відбувся "РазомДіємо Фест": дивіться фото