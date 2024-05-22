Площа загоряння становила 300 квадратних метрів. Її вдалося повністю ліквідувати за годину після того, як надійшло повідомлення надзвичайникам.
Дивіться також Який вигляд має ТЦ у Варшаві після масштабної пожежі: ексклюзивні фото
Детально про пожежу
О 06:21 до ДСНС у Києві надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Богатирській, що в Оболонському районі столиці.
На місце прибули рятувальники та встановили, що пожежа виникла у двох ангарах, розміром 5х30. Також існувала імовірність, що всередині можуть знаходитись кисневі балони. Пожежу вдалося локалізовувати о 07:13 та ліквідувати о 07:22.
На місці працювало 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 17 одиниць особового складу,
– додали у ДСНС.
На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих. Причину та обставини виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронні органи.
ДСНС ліквідували пожежу на СТО у Києві / фото ДСНС
Інші пожежі у Києві
- Надвечір 21 травня у Київській області загинула ціла родина – вона опинилася у палаючому будинку. Сталося це у селі Дитятки. Полум'я охопило житло, площею орієнтовно 98 квадратних метрів.
- Також ввечері того ж дня пожежу фіксували у Голосіївському районі Києва. Дим було видно з багатьох частин міста. Згодом стало відомо, що спалахнула СТО. Як зазначили у ДСНС, зайнялися автомобільні шини з розповсюдженням вогню на дерева.
- У квітні сильну пожежу фіксували на Троєщині. У ДСНС Києва повідомили, що причиною пожежі стало загоряння сміття. Ймовірно, там розташоване звалище.