Площа загоряння становила 300 квадратних метрів. Її вдалося повністю ліквідувати за годину після того, як надійшло повідомлення надзвичайникам.

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Детально про пожежу

О 06:21 до ДСНС у Києві надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Богатирській, що в Оболонському районі столиці.

На місце прибули рятувальники та встановили, що пожежа виникла у двох ангарах, розміром 5х30. Також існувала імовірність, що всередині можуть знаходитись кисневі балони. Пожежу вдалося локалізовувати о 07:13 та ліквідувати о 07:22.

На місці працювало 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 17 одиниць особового складу,

– додали у ДСНС.

На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих. Причину та обставини виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронні органи.

ДСНС ліквідували пожежу на СТО у Києві / фото ДСНС

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