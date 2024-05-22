Площадь возгорания составляла 300 квадратных метров. Его удалось полностью ликвидировать через час после того, как поступило сообщение чрезвычайникам.

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Подробно о пожаре

В 06:21 в ГСЧС в Киеве поступило сообщение о пожаре на улице Богатырской, что в Оболонском районе столицы.

На место прибыли спасатели и установили, что пожар возник в двух ангарах, размером 5х30. Также существовала вероятность, что внутри могут находиться кислородные баллоны. Пожар удалось локализовать в 07:13 и ликвидировать в 07:22.

На месте работало 4 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 17 единиц личного состава,

– добавили в ГСЧС.

К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Причину и обстоятельства возникновения пожара будут устанавливать правоохранительные органы.

ГСЧС ликвидировали пожар на СТО в Киеве / фото ГСЧС

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