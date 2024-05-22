Площадь возгорания составляла 300 квадратных метров. Его удалось полностью ликвидировать через час после того, как поступило сообщение чрезвычайникам.
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Подробно о пожаре
В 06:21 в ГСЧС в Киеве поступило сообщение о пожаре на улице Богатырской, что в Оболонском районе столицы.
На место прибыли спасатели и установили, что пожар возник в двух ангарах, размером 5х30. Также существовала вероятность, что внутри могут находиться кислородные баллоны. Пожар удалось локализовать в 07:13 и ликвидировать в 07:22.
На месте работало 4 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 17 единиц личного состава,
– добавили в ГСЧС.
К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Причину и обстоятельства возникновения пожара будут устанавливать правоохранительные органы.
ГСЧС ликвидировали пожар на СТО в Киеве / фото ГСЧС
Другие пожары в Киеве
- К вечеру 21 мая в Киевской области погибла целая семья – она оказалась в горящем доме. Произошло это в селе Дитятки. Пламя охватило жилье, площадью ориентировочно 98 квадратных метров.
- Также вечером того же дня пожар фиксировали в Голосеевском районе Киева. Дым был виден из многих частей города. Впоследствии стало известно, что вспыхнула СТО. Как отметили в ГСЧС, занялись автомобильные шины с распространением огня на деревья.
- В апреле сильный пожар фиксировали на Троещине. В ГСЧС Киева сообщили, что причиной пожара стало возгорание мусора. Вероятно, там расположена свалка.