Впоследствии стало известно, что огонь вспыхнул на СТО. На место оперативно прибыли пожарные.
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Киевляне делились кадрами масштабного пожара
Местные телеграм-каналы около 17 часов начали распространять видео масштабного задымления в Голосеевском районе Киева. На кадрах можно увидеть столб высокого густого черного дыма.
В Голосеевском районе видели дым: смотрите видео
Местные, которые находились рядом с местом пожара отметили, что дымило в здании СТО. Там также видели, вероятно, короткое замыкание.
В Киеве горела СТО: смотрите видео
Также в сети писали, что огонь перекинулся и на гаражи, расположенные рядом. Предварительно место возгорания было расположено на Моторном переулке.
Огонь видели в разных частях Киева / Фото из местных телеграм-каналов
В ГСЧС объяснили, что произошло в Голосеевском районе
Представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям рассказали, что 21 мая около 17 часов поступило сообщение о пожаре на улице Моторной, что в Голосеевском районе столицы.
Загорелись автомобильные шины с распространением огня на деревья и рядом расположенное здание СТО. Пожар локализовали в 18:30 на площади 500 квадратных метров,
– отметили в ГСЧС.
На месте пожара в Киеве работают спасательные службы / Фото ГСЧС
На месте работает 12 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 48 единиц личного состава.
В Киеве локализовали пожар на СТО: смотрите видео
Сейчас, по данным ГСЧС, информации о жертвах или пострадавших на месте событий нет. Ликвидация пожара все еще продолжается.
Ранее в Киеве был сильный пожар в Дарницком районе
- В Киеве 28 апреля вспыхнул сильный пожар в Дарницком районе. Задымление видели жители нескольких районов украинской столицы.
- Представитель ГСЧС в городе Киеве Павел Петров в комментарии 24 Канала отметил, что это пылает здание, которое не используется, то есть оно заброшено. Площадь пожара составляла около 50 квадратных метров.
- Спасателям тогда удалось локализовать и обуздать огонь. Пострадавших в результате пожара обнаружено не было.