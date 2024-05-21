Впоследствии стало известно, что огонь вспыхнул на СТО. На место оперативно прибыли пожарные.

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Киевляне делились кадрами масштабного пожара

Местные телеграм-каналы около 17 часов начали распространять видео масштабного задымления в Голосеевском районе Киева. На кадрах можно увидеть столб высокого густого черного дыма.

В Голосеевском районе видели дым: смотрите видео

Местные, которые находились рядом с местом пожара отметили, что дымило в здании СТО. Там также видели, вероятно, короткое замыкание.

В Киеве горела СТО: смотрите видео

Также в сети писали, что огонь перекинулся и на гаражи, расположенные рядом. Предварительно место возгорания было расположено на Моторном переулке.

Огонь видели в разных частях Киева / Фото из местных телеграм-каналов

В ГСЧС объяснили, что произошло в Голосеевском районе

Представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям рассказали, что 21 мая около 17 часов поступило сообщение о пожаре на улице Моторной, что в Голосеевском районе столицы.

Загорелись автомобильные шины с распространением огня на деревья и рядом расположенное здание СТО. Пожар локализовали в 18:30 на площади 500 квадратных метров,

– отметили в ГСЧС.

На месте пожара в Киеве работают спасательные службы / Фото ГСЧС

На месте работает 12 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 48 единиц личного состава.

В Киеве локализовали пожар на СТО: смотрите видео

Сейчас, по данным ГСЧС, информации о жертвах или пострадавших на месте событий нет. Ликвидация пожара все еще продолжается.

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