Об этом сообщают местные телеграм-каналы. В конце концов в ГСЧС рассказали, что случилось в Дарницком районе Киева.

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В Киеве видели сильный пожар в Дарницком районе

Киевляне сообщали о пожаре около 15.12. На кадрах, которыми делились очевидцы видны, что задымление было действительно сильным.

В Киеве был пожар в Дарницком районе: смотрите видео

По данным местных, задымление видели в разных местах Дарницкого района. В частности, на видео видно, как в небо поднимается высокий столб густого черного дыма.

В Дарницком районе видели большое задымление: смотрите видео

Впоследствии стало известно, что на место происшествия прибыли спасатели. Как можно увидеть с видео, это горелое здание, которая уже заброшена.

Спасатели работают на месте пожара в Киеве: смотрите видео

Спикер ГСЧС в городе Киеве Павел Петров в эксклюзивном комментарии 24 Каналу отметил, что это пылает здание, которая не используется, то есть она заброшена.

В настоящее время возгорание было на 3 и 4 этажах., примерно площадь пожара составляла около 50 квадратных метров. Пожар спасателями уже локализован, сейчас наблюдается задымление и ребята работают над ликвидацией огня,

– отметил он.

В Дарницком районе локализовали пожар в заброшенном здании: смотрите видео

По словам Петрова, пострадавших и погибших в результате огня нет, ибо здание было заброшено.

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