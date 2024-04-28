Про це повідомляють місцеві телеграм-каналу. Зрештою у ДСНС розповіли, що саме трапилося у Дарницькому районі Києва.
Цікаво У Києві почали термінову евакуацію двох лікарень: ворог анонсував удар по них
У Києві бачили сильну пожежу у Дарницькому районі
Кияни повідомляли про пожежу близько 15:12. На кадрах, якими ділилися очевидці видно, що задимлення було дійсно сильним.
У Києві була пожежа у Дарницькому районі: дивіться відео
За даними місцевих, задимлення бачили у різних місцях Дарницького району. Зокрема, на відео видно, як у небо підіймається високий стовп густого чорного диму.
У Дарницькому районі бачили велике задимлення: дивіться відео
Згодом стало відомо, що на місце події прибули рятувальники. Як можна побачити з відео, це горіла будівля, яка вже покинута.
Рятувальники працюють на місці пожежі в Києві: дивіться відео
Речник ДСНС в місті Києві Павло Петров в ексклюзивному коментарі 24 Каналу зазначив, що це палає будівля, яка не використовується, тобто вона покинута.
Наразі загоряння було на 3 і 4 поверхах, приблизно площа пожежі складала близько 50 метрів квадратних. Пожежу рятувальниками вже локалізовано, наразі спостерігається задимлення і хлопці працюють над ліквідацією вогню,
– зазначив він.
У Дарницькому районі локалізували пожежу в покинутій будівлі: дивіться відео
За словами Петрова, постраждалих і загиблих внаслідок вогню немає, бо будівля була закинута.
Раніше у Києві чули сильний вибух
- У Святошинському районі Києва вночі 28 квітня чули потужний вибух. Правоохоронці зазначили, що гучні звуки пролунали внаслідок підриву гранати.
- Через підрив гранати у Святошинському районі, постраждало двоє чоловіків. Потерпілих госпіталізовано до медичного закладу. Вибуховий пристрій спрацював в одному з під'їздів району української столиці.
- Наразі правоохоронці відкрили кримінальне провадження за двома статтями. Йдеться про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, а також про необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження.