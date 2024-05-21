Згодом стало відомо, що вогонь спалахнув на СТО. На місце оперативно прибули пожежники.
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Кияни ділилися кадрами масштабної пожежі
Місцеві телеграм-канали близько 17 години почали ширити відео масштабного задимлення у Голосіївському районі Києва. На кадрах можна побачити стовп високого густого чорного диму.
У Голосіївському районі бачили дим: дивіться відео
Місцеві, які перебували поруч з місцем пожежі наголосили, що диміло у будівлі СТО. Там також бачили, ймовірно, закорочення.
У Києві горіла СТО: дивіться відео
Також у мережі писали, що вогонь перекинувся й на гаражі, розташовані поруч. Попередньо місце займання було розташоване на Моторному провулку.
Вогонь бачили у різних частинах Києва / Фото з місцевих телеграм-каналів
У ДСНС пояснили, що сталося у Голосіївському районі
Представники Державної служби з надзвичайних ситуацій розповіли, що 21 травня близько 17 години надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Моторній, що у Голосіївському районі столиці.
Зайнялися автомобільні шини з розповсюдженням вогню на дерева та поруч розташовану будівлю СТО. Пожежу локалізували о 18:30 на площі 500 квадратних метрів,
– зазначили в ДСНС.
На місці пожежі у Києві працюють рятувальні служби / Фото ДСНС
На місці працює 12 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 48 одиниць особового складу.
У Києві локалізували пожежу на СТО: дивіться відео
Наразі, за даними ДСНС, інформації про жертв чи постраждалих на місці подій немає. Ліквідація пожежі все ще триває.
Раніше у Києві була сильна пожежа у Дарницькому районі
- У Києві 28 квітня спалахнула сильна пожежа у Дарницькому районі. Задимлення бачили жителі кількох районів української столиці.
- Речник ДСНС в місті Києві Павло Петров у коментарі 24 Каналу зазначив, що це палає будівля, яка не використовується, тобто вона покинута. Площа пожежі складала близько 50 метрів квадратних.
- Рятувальникам тоді вдалося локалізувати і приборкати вогонь. Постраждалих внаслідок пожежі виявлено не було.