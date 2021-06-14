Це перший саміт, у якому візьме участь новообраний президент США. Тому всі з нетерпінням чекають на його промову.

Цікаво Треба було не сміятися: Путіна загнали у глухий кут незручним питанням

Найголовнішими темами стануть:

Відносини з Росією та Китаєм.

Афганістан, з якого до вересня союзники планують вивести всі війська.

Ухвалюватимуться рішення щодо підвищення обороноздатності в космосі та Інтернеті.

Планується створення загального фонду для підтримки досліджень з розробки та впровадження новітніх оборонних технологій.

Має бути затверджена стратегія щодо посилення захисту важливої ​​інфраструктури та ланцюжків поставок.

Читайте Путінська теза про Україну провалилася

Україну не запросили. Але це не "зрада"

Адже в ньому не візьме участь жодна третя країна. Включно з Грузією та найближчими партнерами Альянсу Фінляндією та Швецією

Неприємно інше: в рамках роботи саміту не передбачено жодної окремої робочої наради стосовно України. Хоча наші союзники Польща та країни Балтії неодноразово на цьому наполягали. Одна із причин – Україна після приходу до влади Зеленського досі не призначила свого посла при НАТО. А без цього сподіватись на покращення співробітництва з Альянсом не варто.

Тому спостерігаємо за самітом, аналізуємо та очікуємо: