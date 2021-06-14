Это может быть прицельный масштабный дистанционный удар высокоточным оружием… Массированное и максимально стремительное вторжение наземных группировок войск, или же сочетание, в той или иной мере, и первого, и второго вариантов…

Интересно Путин взорвался мощным фонтаном из-за предложения Зеленского

При этом этот удар должен вызвать не просто развал украинского государства и падение централизованного руководства страной... А подавить волю украинского общества, ну или скажем так, его активной части – к длительному и упорному сопротивлению…

Если этого не произойдет, то рано или поздно, даже если падет государство Украина, даже если "на стол" в Киеве усядется править кремлевская марионетка, как выражается бункерно-плешивое существо, все опять вернется к "анти-России"…

При этом, жесткий оккупационный режим, какие-либо карательные действия и прочие "прелести кремлевского городка", которыми, надо понимать, кремлевский маразматический синклит по своему чекистскому пониманию рассчитывает удерживать и контролировать покоренную Украину... явно лишь усугубят и ускорят этот процесс…

Не пропустите Лукаку устроил расправу над путинским футболом

Сколько бы в Кремле себя не убеждали в том, что Украину и украинцев "придумали в Австрийском Генштабе", а сами украинцы (такие, "испорченные австро-германцами" русские) просто жаждут "воссоединиться"... жесткая реальность и действительность свидетельствует явно об обратном...

Подавляющее большинство украинцев нынче не только "воссоединяться" с Россией, тем более нынешней, не хочет... но и четко идентифицирует себя отличным от русских народов (причем, даже если разговаривает на русском языке...), что уже само по себе на корню подрывает весь этот путинский тезис о "придуманности" Украины австрийским генштабом, или его разновидности, собранной большевиками "искусственной" страны...

Поэтому последние путинско-сурковские измышления на тему: "Украины и украинцев нет и не было", а так же "вернем силой" – сродни упорству дебила, который раз за разом, получая удар током, все же продолжает совать голыми руками два гвоздя в розетку, при этом закрывая глаза и представляя себе, что на этот раз... "электричество его не заметит"…

Продолжайте, кретины... В том же духе…

Это вам кто-то "умный" посоветовал "за Крым" и "за шахты Бомбаса"… Чем больше имперской спеси проистекает из Кремля – тем дальше от него Украина... Причем без всякого "Правого сектора" и визиток Яроша…

Можно для "надежности" еще очередную партию металлолома притащить на границу и пригнать орду своих орков, "забритых в солдаты"... Это именно то, что поможет вам "покорить Украину"...