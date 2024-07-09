Даже если официальное членство и гарантии безопасности появятся позже, саммит НАТО будет иметь важное значение для Украины. Об этом чиновник НАТО в отставке Джейми Ши рассказал в эксклюзивном интервью 24 Каналу.

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Какие сигналы Украина получит на саммите НАТО

Ранее Соединенные Штаты Америки предлагали создать так называемый "мост к членству" Украины в НАТО. Также ожидается, что в финальном коммюнике на саммите лидеры согласуют будущее Украины в Альянсе.

Он (Владимир Зеленский, – 24 Канал) не получит конкретных условий для членства и не получит график, на который рассчитывал. Но я думаю, что НАТО очень старательно пытается убедить его, что, даже если даты членства еще нет, подготовка идет в правильном направлении,

– сказал Джейми Ши.

По его словам, именно в этом заключается смысл фразы "мост к членству".

Я считаю, что это будет четко прописано в декларации, где укажут, что Украина находится на необратимом пути к членству. Поэтому никакой двусмысленности, направление движения понятно, особенно после завершения войны с Россией,

– подчеркнул экс-спикер НАТО.

Также НАТО создает новое командование в Висбадене в Германии для лучшей координации подготовки украинской армии и передачи вооружения и техники. Джейми Ши добавил, что 40 миллиардов евро ежегодной помощи Украине обеспечат отсутствие пробелов в финансировании.

По его словам, все это будет означать, что Украина с каждым днем "становится государством-членом НАТО, не отличающимся от других стран-членов Альянса".