Саммит может принести пользу Украине, но не стоит ожидать слишком много

Об этом 24 канала рассказал политолог Николай Давыдюк. По его словам, этот саммит не станет для нас тем, на котором дадут "дорожную карту" или гарантируют членство в Альянсе.

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НАТО – трусливая структура. По сравнению с тем, как сегодня воюют ВСУ, НАТО еще лет 10 нужно учиться тем стандартам храбрости, которые сегодня есть в украинской армии,

– считает политолог.

Поэтому не стоит ожидать, что сейчас Украине выделят оружие на 100 миллиардов долларов, пришлют своих инструкторов, а техника НАТО будет защищать наше небо. На данный момент об этом речь не идет.

Вместе с тем, Украина могу извлечь пользу из этой встречи. К примеру, если оружие нам не хочет давать НАТО как организация, можно обращаться к отдельным его членам, в частности, Великобритании, США, Турции, Польше. Те, кто уже дает Украине оружие, могут давать больше.

Кроме того, на саммит НАТО был приглашен и Япония. Давидюк отметил, что Россия тоже стратегический враг этой страны, ведь оккупировала треть японской территории. Если же они хотят ее уволить, также могут помогать Украине оружие и деньги.

Я думаю, что нужно сделать "клуб врагов Путина", которые будут вооружать Украину, давать деньги, а за Украиной точно не станет - она положит Путина на лопатки, уничтожит его и еще снимет это все на камеру,

– говорит Николай Давидюк.

Следовательно, он считает, что Украина может максимально эффективно использовать эту встречу. Более того, она может приблизить нас к получению ПДЧ – плана действий по членству в НАТО. Это будет реально, если украинская сторона правильно себя спозиционирует и покажет, насколько важна Украина для мира сегодня.

Политолог подчеркнул, что на самом деле Украину защищает не НАТО, а ВСУ, и это надо понимать. Однако саммит Альянса является так называемой военно-безопасно-политической "топ-тусовкой", и от лидеров, которые будут там Украина, может получить в разы больше, чем получила до этого момента.

Давидюк отметил, что на саммите необходимо поднять еще одну важную тему и говорить не просто об объемах снабжения оружием, но и о скорости.

"Мы очень рады, что по ленд-лизу к нам в октябре приедет очень много оружия. Но россияне атакуют здесь и сейчас, а следующая неделя вообще может быть неделей атаки со стороны Беларуси. Если откроется еще один северный фронт, Украине будет очень тяжело его держать", – объяснил он.

Для Украины сегодня особенно важно говорить о скорости, потому что сейчас время идет не нашу пользу. Равно как и место, ведь уничтожается украинская инфраструктура. Поэтому нужно больше давить на партнеров, чтобы они усилили свое влияние на диктаторский режим Путина.

Политолог Николай Давидюк рассказал, чего Украине ждать от саммита НАТО в Мадриде: смотрите видео