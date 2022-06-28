Саміт може принести користь Україні, але не варто очікувати забагато

Про це 24 каналу розповів політолог Микола Давидюк. За його словами, цей саміт не стане для нас тим, на якому дадуть "дорожню карту" чи гарантують членство в Альянсі.

До теми Історичний саміт, – військовий експерт озвучив майбутні плани НАТО

НАТО – боягузлива структура. В порівнянні з тим, як сьогодні воюють ЗСУ, то НАТО ще років 10 потрібно вчитися тим стандартам хоробрості, які сьогодні є в українській армії,

– вважає політолог.

Через це не варто очікувати, що зараз Україні виділять зброї на 100 мільярдів доларів, пришлють своїх інструкторів, а техніка НАТО захищатиме наше небо. На цей момент про таке не йдеться.

Разом з тим, Україна можу отримати користь від цієї зустрічі. До прикладу, якщо зброю нам не хоче давати НАТО як організація, можна звертатися до окремих його членів, зокрема Великої Британії, США, Туреччини, Польщі. Ті, хто вже дає Україні зброю, може давати більше.

Окрім того, на саміт НАТО запросили і Японію. Давидюк зауважив, що Росія теж є стратегічним ворогом цієї країни, адже окупувала третину японської території. Якщо ж вони хочуть її звільнити, також можуть допомагати Україні зброю та грошима.

Я думаю, що потрібно зробити "клуб ворогів Путіна", які будуть озброювати Україну, давати гроші, а за Україною точно не стане – вона покладе Путіна на лопатки, знищить його та ще й зніме це все на камеру,

– каже Микола Давидюк.

Відтак, він вважає, що Україна може максимально ефективно використати цю зустріч. Ба більше, вона може наблизити нас до отримання ПДЧ – плану дій щодо членства в НАТО. Це буде реально, якщо українська сторона правильно себе спозиціонує та покаже, наскільки важливою Україна є для світу сьогодні.

Політолог підкреслив – насправді Україну захищає не НАТО, а ЗСУ, і це треба розуміти. Однак, саміт Альянсу є так званою військово-безпеково-політичною "топ-тусовкою", і від лідерів, які будуть там Україна може отримати в рази більше, ніж отримала до цього моменту.

Давидюк зауважив, що на саміті необхідно підняти ще одну важливу тему і говорити не просто про обсяги постачання зброї, але й про швидкість.

"Ми дуже раді, що по ленд-лізу до нас в жовтні приїде дуже багато зброї. Але росіяни атакують тут і зараз, а наступний тиждень взагалі може бути тижнем атаки зі сторони Білорусі. Якщо відкриється ще один північний фронт, Україні буде надзвичайно важко його тримати", – пояснив він.

Для України сьогодні особливо важливо говорити про швидкість, тому що насправді зараз час йде не нашу користь. Так само як і місце, адже знищується українська інфраструктура. Через це потрібно більше тиснути на партнерів, щоб вони посилили свій вплив на диктаторський режим Путіна.

Політолог Микола Давидюк розповів, чого Україні чекати від саміту НАТО в Мадриді: дивіться відео