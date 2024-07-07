Принятые решения могут иметь ключевое значение для безопасности Украины и ее евроатлантической интеграции. О своих ожиданиях от саммита рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на пресс-конференции в Киеве.

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Чего Украина ожидает от саммита НАТО

Уже 9 – 11 июля в Вашингтоне состоится юбилейный 75-й саммит НАТО. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен объяснял, что мероприятие будет сфокусировано на разработке "дорожной карты" вступления Украины в Альянс.

По словам главы МИД, одним из главных ожиданий нашей страны является существенный шаг относительно членства в Альянсе.

Наши ожидания от саммита, что комплекс решений, которые там будут приняты, будет означать две вещи: существенное усиление нашей обороноспособности, особенно в сфере ПВО, и существенный шаг к членству в НАТО,

– сказал Кулеба.

В то же время министр отказался раскрывать другие подробности относительно ожиданий Украины от саммита.

Что сам Столтенберг пообещал Украине

Йенс Столтенберг заявил, что НАТО возьмет на себя координацию и предоставление большей части международной помощи в сфере безопасности. Это не сделает Альянс частичным участником конфликта, но усилит самооборону Украины.

Генсек Альянса ожидает, что союзники подтвердят планы предоставить 40 миллиардов евро военной помощи для Украины на следующий год.