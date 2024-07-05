НАТО возьмет на себя координацию и предоставление большей части международной помощи в сфере безопасности. Это не сделает Альянс частичным участником конфликта, но усилит самооборону Украины. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.

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Что Столтенберг ожидает от саммита

Генсек Альянса ожидает, что союзники подтвердят планы предоставить 40 миллиардов евро военной помощи для Украины на следующий год. Страны-члены НАТО могут разделить обеспечение военной поддержки в соответствии с размером своего ВВП.

Также во время саммита союзники могут объявить о передаче новых пакетов помощи.

Я ожидаю, что союзники предоставят дополнительные системы ПВО, системы и боеприпасы, а также другие возможности. Ожидается больше двусторонних соглашений по безопасности с Украиной,

– сказал Столтенберг.

Руководитель НАТО отмечает, что отдельным пунктом станет углубленная военная оперативная совместимость между ВСУ и войсками НАТО. Учения будут проходить в Совместном аналитически-учебном и учебном центре НАТО в Польше.

Мы также будем работать вместе над развитием оборонной промышленности Украины и углублением нашего сотрудничества в сфере инноваций. Вся работа, которую мы делаем вместе, делает Украину сильнее, более совместимой и лучше, чем когда-либо, подготовленной к присоединению к нашему Альянсу,

– подытожил генсек НАТО.

Ранее Столтенберг также заявил, что ожидает, что Орбан обсудит "дискуссии, которые имел в Москве", на саммите НАТО. Генсек подчеркнул, что Орбан не представляет НАТО на двусторонней встрече с Путиным, а только свою страну.