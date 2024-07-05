НАТО візьме на себе координацію та надання більшої частини міжнародної допомоги у сфері безпеки. Це не зробить Альянс частковим учасником конфлікту, але посилить самооборону України. Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, передає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі.

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Що Столтенберг очікує від саміту

Генсек Альянсу очікує, що союзники підтвердять плани надати 40 мільярдів євро військової допомоги для України на наступний рік. Країни-члени НАТО можуть розділити забезпечення військової підтримки відповідно до розміру свого ВВП.

Також під час саміту союзники можуть оголосити про передачу нових пакетів допомоги.

Я очікую, що союзники нададуть додаткові системи ППО, системи та боєприпаси, а також інші можливості. Очікується більше двосторонніх безпекових угод з Україною,

– сказав Столтенберг.

Керівник НАТО зазначає, що окремим пунктом стане поглиблена військова оперативна сумісність між ЗСУ та військами НАТО. Навчання відбуватимуться у Спільному аналітично-навчальному та навчальному центрі НАТО в Польщі.

Ми також працюватимемо разом над розбудовою оборонної промисловості України та поглибленням нашої співпраці у сфері інновацій. Уся робота, яку ми робимо разом, робить Україну сильнішою, більш сумісною та краще, ніж будь-коли, підготовленою до приєднання до нашого Альянсу,

– підсумував генсек НАТО.

Раніше Столтенберг також заявив, що очікує, що Орбан обговорить "дискусії, які мав у Москві" на саміті НАТО. Генсек наголосив, що Орбан не представляє НАТО на двосторонній зустрічі з Путіним, а лише – свою країну.