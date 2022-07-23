Владимир Зеленский 23 июля произнес речь на Саммите первых леди и джентльменов, передает 24 канал. Он подчеркнул, что даже во время такой войны не сбавляем нашу активность.

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"Не подчиняемся обстоятельствам. 150 дней после 8 лет. Война не сломала Украину и не сломает. Она не остановила жизнь в нашем государстве и не остановит. И точно не сделает нас заложниками того, что оккупанты принесли в наше мирное и крепкое государство", – сказал Зеленский.



Выступление Зеленского / Фото телеграмм-канала Елены Зеленской

Речь Зеленского: смотрите видео

О чем говорят на Саммите

По словам президента, главной темой этого саммита является послевоенное восстановление Украины. Он объяснил, зачем сейчас, когда продолжаются боевые действия, говорить о восстановлении и возвращении к мирной жизни.

"Чтобы в первый день мира уже чувствовать ее. Чувствовать ее полноценно, чтобы уже было системное восстановление всего, что разрушила армия россии. Чтобы были гарантии безопасности для наших людей и они знали, куда смогут вернуться, если выехали за границу, спасаясь от боевых действий ", – объяснил Зеленский.

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Он добавил, что также говорится о медицинской системе, образовании и рабочих местах. Кроме этого, он упомянул обо всех защитниках Украины.

"Чтобы все ветераны и ветеранки, прошедшие ад боев, чувствовали благодарность нашего государства. Давайте их поблагодарим", – отметил президент.



Участники Саммита / Фото телеграмм-канала Елены Зеленской



Зеленская на Саммите / Фото телеграмм-канала Елены Зеленской

Саммит первых леди и джентльменов / Фото Офиса Президента​

Мир слышит Украину

Зеленский рассказал, что на Банковой встречался с прибывшими поддержать Украину конгрессменами Соединенных Штатов Америки. Возглавлял делегацию Адам Смит – руководитель комитета представителей США по вооруженным силам. Президент подчеркнул, что эта встреча и разговор продолжает все предварительные контакты по поддержке.

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Президент отметил, что выступление первой леди Украины Елены Зеленской в Вашингтоне было услышано, поскольку сейчас есть активность в вопросе оружия для Украины и юридического реагирования на то, что делает россия. Зеленский также сказал, что Саммит первых леди и джентльменов является важным вкладом в защиту государства и преодоление последствий российских террористических ударов.

Используем всю силу общества и видим результаты. У страны самая большая глобальная поддержка в своей истории. В нашу антивоенную коалицию входят десятки государств от Канады до новой Зеландии, от Японии и США до Британии. Мы наладили такие связи с нашими партнерами, которые позволяют нам уже пять месяцев противостоять армии, которая строилась для нашего уничтожения.

– заявил Зеленский.

Обратите внимание – встреча президента с конгрессменами: смотрите видео

Елена Зеленская в США: коротко