Владимир Зеленский 23 июля произнес речь на Саммите первых леди и джентльменов, передает 24 канал. Он подчеркнул, что даже во время такой войны не сбавляем нашу активность.
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"Не подчиняемся обстоятельствам. 150 дней после 8 лет. Война не сломала Украину и не сломает. Она не остановила жизнь в нашем государстве и не остановит. И точно не сделает нас заложниками того, что оккупанты принесли в наше мирное и крепкое государство", – сказал Зеленский.
Выступление Зеленского / Фото телеграмм-канала Елены Зеленской
Речь Зеленского: смотрите видео
О чем говорят на Саммите
По словам президента, главной темой этого саммита является послевоенное восстановление Украины. Он объяснил, зачем сейчас, когда продолжаются боевые действия, говорить о восстановлении и возвращении к мирной жизни.
"Чтобы в первый день мира уже чувствовать ее. Чувствовать ее полноценно, чтобы уже было системное восстановление всего, что разрушила армия россии. Чтобы были гарантии безопасности для наших людей и они знали, куда смогут вернуться, если выехали за границу, спасаясь от боевых действий ", – объяснил Зеленский.
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Он добавил, что также говорится о медицинской системе, образовании и рабочих местах. Кроме этого, он упомянул обо всех защитниках Украины.
"Чтобы все ветераны и ветеранки, прошедшие ад боев, чувствовали благодарность нашего государства. Давайте их поблагодарим", – отметил президент.
Участники Саммита / Фото телеграмм-канала Елены Зеленской
Зеленская на Саммите / Фото телеграмм-канала Елены Зеленской
Саммит первых леди и джентльменов / Фото Офиса Президента
Мир слышит Украину
Зеленский рассказал, что на Банковой встречался с прибывшими поддержать Украину конгрессменами Соединенных Штатов Америки. Возглавлял делегацию Адам Смит – руководитель комитета представителей США по вооруженным силам. Президент подчеркнул, что эта встреча и разговор продолжает все предварительные контакты по поддержке.
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Президент отметил, что выступление первой леди Украины Елены Зеленской в Вашингтоне было услышано, поскольку сейчас есть активность в вопросе оружия для Украины и юридического реагирования на то, что делает россия. Зеленский также сказал, что Саммит первых леди и джентльменов является важным вкладом в защиту государства и преодоление последствий российских террористических ударов.
Используем всю силу общества и видим результаты. У страны самая большая глобальная поддержка в своей истории. В нашу антивоенную коалицию входят десятки государств от Канады до новой Зеландии, от Японии и США до Британии. Мы наладили такие связи с нашими партнерами, которые позволяют нам уже пять месяцев противостоять армии, которая строилась для нашего уничтожения.
– заявил Зеленский.
Обратите внимание – встреча президента с конгрессменами: смотрите видео
Елена Зеленская в США: коротко
- Первая леди Украины выступила перед американским конгрессом 20 июля.
- Зеленская призвала продолжать оказывать военную помощь для борьбы с российскими убийцами. Она рассказала о преступлениях оккупантов.
- По словам Зеленской, впервые у жены украинского президента была возможность такого выступления в конгрессе.