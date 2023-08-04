Об этом 24 Каналу сказал политолог Олег Саакян. Участие КНР в саммите в Саудовской Аравии не продиктовано только одним шагом России, а является ответом на ряд действий Кремля, противоречащих китайским национальным интересам.

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"Например, размещение ядерного оружия на территории Беларуси происходит вопреки логике, которую исповедует Китай: это создает дополнительные риски нуклеаризации близких к Китаю стран и эскалации ядерной тематики в целом. Китай ядерную гонку не потянет, и не заинтересован в ней никоим образом", – подчеркнул политолог.

Обеспокоены прекращением действия зерновой сделки

Второй уважительной причиной является выход России из зерновой сделки. Для Китая тема зерновых крайне важна, и не только внутри страны, но и для безопасности государств, с которыми он граничит.

С какой позицией КНР едет на саммит в Саудовской Аравии: смотрите видео

"Это вопрос национальной безопасности самого Китая. Кроме того, это влиятельность на территории глобального Юга: нет зерновых – Россия усиливает шантаж стран глобального Юга голодом, а Китай таким образом оказывается слабым и неспособным решить этот вопрос", – объяснил политический эксперт.

Китаю не выгодно крушение России

В контексте вышеизложенного, подготовка России к затяжной войне и апелляция к ней приводят к логистическим и экономическим потерям для Пекина.

"Китай каждый день российско-украинской войны теряет деньги и репутацию. Он постоянно должен доказывать миру, что не помогает России, при этом полностью дистанцироваться от нее не может, потому что это обрушит его имидж среди недемократических стран", – считает Олег Саакян.

С одной стороны, для Китая полный крах России является угрозой, а с другой – он не заинтересован в затяжной войне.

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