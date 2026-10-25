В Москве заявили о подготовке саммита Трампа, Си и Путина

Кроме того, в Кремле заявляют о возможных трехсторонних переговорах с участием Украины в ноябре. Об этом сообщил помощник Путина по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков пропагандистским СМИ.

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Что говорят у Путина?

Ушаков заявил, что в Москве, Пекине и Вашингтоне готовы к проведению диалога на высшем уровне. Ранее СМИ писали, что главы государств могут встретиться на саммите АТЭС (Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества), который должен состояться 18–19 ноября 2026 года в китайском городе Шэньчжэнь

Чиновник также добавил, что переговорный процесс между представителями России, США и Украины может возобновиться в ближайшее время. По словам чиновника, потенциальная трехсторонняя встреча может состояться в ноябре

Он также отметил, что возможность визита Путина на декабрьский саммит "Группы двадцати" в Майами будет зависеть от результатов переговоров на саммите АТЭС.

Пока обсуждаем ноябрьский саммит в Шэньчжэне, но приглашение на саммит G20 мы получили– подчеркнул помощник Путина

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В Москве сообщили, что китайская сторона уже прорабатывает возможность включения переговоров лидеров в программу мероприятий саммита в Шэньчжэне. Представители Кремля отмечают, что с их стороны уже прозвучали определенные соображения относительно содержания возможного диалога.

В понедельник, 19 октября, Дональд Трамп объявил о согласии провести трехстороннюю встречу с Путиным и Си Цзиньпином в Китае. Политик заявлял, что пойдет на этот шаг не ради Украины, а из-за "нормального поведения" России.

В то же время Владимир Зеленский подчеркивал, что выход российского диктатора из изоляции уже начался, однако любые переговоры, касающиеся Украины, должны проходить с ее участием.