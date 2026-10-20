Об этом он рассказал в интервью итальянской газете "Corriere della Sera".

Что сказал Зеленский?

Владимир Путин предлагает встречу с Дональдом Трампом и Си Цзиньпином. Журналисты спросили Владимира Зеленского, не беспокоит ли его то, что политики могут захотеть решить будущее Украины без нее.

Президент ответил, что хотел бы избежать дальнейших сюрпризов. Также он отметил, что изоляция российского диктатора постепенно разрушается.

Вопрос не только в том, встретятся ли они с нами или без нас: к сожалению, постепенный выход Путина из изоляции уже начался. Это не будет первым шагом,

– заявил глава государства.

Он подчеркнул, что хотел бы, чтобы с Украиной проконсультировались, если она действительно станет темой переговоров. Президент отметил, что не может комментировать остальное, поскольку не знает, что могут обсуждать Вашингтон, Пекин и Москва.

Что известно о возможном трехстороннем саммите?

Отметим, что на данный момент проведение саммита маловероятно. В понедельник, 19 октября, Дональд Трамп объявил о согласии провести трехстороннюю встречу с Путиным и Си Цзиньпином в Китае. Политик заявлял, что пойдет на этот шаг не ради Украины, а из-за нормального поведения России.

По данным издания WSJ, предложение организовать саммит без участия Украины рассматривалось как попытка повлиять на дальнейшее развитие событий без привлечения Киева. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил упоминание о возможной трехсторонней встрече, отметив, что у сторон пока не было никаких конкретных договоренностей по повестке дня.

В то же время в МИД Китая сообщили, что не располагают информацией о подготовке встречи лидеров КНР, США и России. Пресс-секретарь ведомства Мао Нин не стала комментировать возможные переговоры о прекращении войны в Украине.