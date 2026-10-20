Про це він розповів в інтерв'ю італійському Corriere della Sera.

Що сказав Зеленський?

Володимир Путін пропонує зустріч із Дональдом Трампом і Сі Цзіньпіном. Журналісти запитали Володимира Зеленського, чи хвилюється він через те, що політики можуть хотіти вирішити майбутнє України без неї.

Президент відповів, що хотів би уникнути подальших сюрпризів. Також він зазначив, що ізоляція російського диктатора поступово руйнується.

Питання не лише в тому, чи зустрінуться вони з нами, чи без нас: на жаль, поступовий вихід Путіна з ізоляції вже розпочався. Це не буде першим кроком,

– заявив глава держави.

Він підкреслив, що хотів би, аби з Україною проконсультувались, якщо вона справді буде темою переговорів. Президент зазначив, що не може коментувати решту, бо не знає, що можуть обговорювати Вашингтон, Пекін та Москва.

Що відомо про можливий тристоронній саміт?

Зазначимо, що наразі проведення саміту є малоймовірним. У понеділок, 19 жовтня, Дональд Трамп оголосив про згоду провести тристоронню зустріч із Путіним та Сі Цзіньпіном у Китаї. Політик заявляв, що піде на цей крок не заради України, а через нормальну поведінку Росії.

За даними видання WSJ, пропозицію організувати саміт без участі України розглядали як спробу вплинути на подальший розвиток подій без залучення Києва. Речник Кремля Дмитро Пєсков підтвердив згадку про ймовірну тристоронню зустріч, зазначивши, що жодних конкретних домовленостей щодо порядку денного сторони ще не мали.

Водночас у МЗС Китаю повідомили, що не мають інформації про підготовку зустрічі лідерів КНР, США та Росії. Речниця відомства Мао Нін не стала коментувати можливі переговори щодо припинення війни в Україні.