Об этом сообщает телеграм-канал "Крымский ветер".

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Как пропагандисты превозносят Путина после саммита в Китае

Рупоры Кремля взялись создавать альтернативную реальность вокруг контактов в КНР.

В сети появились высказывания российских пропагандистов, дошедшие до абсурдных заявлений о якобы "унижении Трампа", в попытке выставить кремлевского лидера главным триумфатором мероприятия.

На самом деле обнародованные фотографии и видеозаписи с саммита запечатлели совсем другую картину. Китайская сторона дипломатическим языком четко продемонстрировала реальный статус Москвы в мировой иерархии.

Прием участников продемонстрировал заметный контраст в отношении к гостям. Дональда Трампа лично встретил Си Цзиньпин, устроив торжественный обед и совместную прогулку по саду. К трапу самолета Путина китайские власти направили лишь чиновника ЦК КПК Цай Ци, занимающего пятое место во внутренней партийной структуре.

Дальнейшее дипломатическое сопровождение только усилило неравенство статусов. Оркестр исполнил гимн Соединенных Штатов для американского лидера, тогда как выход российского гостя сопровождал лишь фрагмент из балета "Щелкунчик" Петра Чайковского. Все надписи на торжествах были дублированы на китайском и английском языках, при этом русский язык был проигнорирован.

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Не менее показательной оказалась совместная протокольная фотосессия участников. Главу Кремля отодвинули в сторону и поставили рядом с супругой китайского лидера Пэн Лиюань. Си Цзиньпин и Дональд Трамп же позировали в центре кадра.



Пропагандисты превозносят Путина после саммита в Китае / "Крымский ветер"

Во время вечернего приема российского представителя усадили за отдельный стол. Это окончательно лишило его возможности вести прямые неформальные беседы с ключевыми участниками саммита.

Напомним, что " трехсторонняя встреча в китайском Шэньчжэне" не принесла практических решений и закрепила статус России как второстепенной стороны по отношению к США и КНР.

Также неудобным фоном для кремлевской картинки стал " удар по Крымскому мосту ", который состоялся накануне переговоров и разрушил стремление Москвы продемонстрировать геополитическое превосходство.