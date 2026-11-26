Про це повідомляє телеграм-канал "Кримський вітер".

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Як пропагандисти звеличують Путіна після саміту в Китаї

Рупори Кремля взялися створювати альтернативну реальність навколо контактів у КНР.

У мережі з'явилися висловлювання російських пропагандистів, які дійшли до абсурдних заяв про нібито "приниження Трампа", намагаючись виставити кремлівського очільника головним тріумфатором заходу.

Насправді оприлюднені фотографії та відеозаписи із саміту зафіксували зовсім іншу картину. Китайська сторона дипломатичною мовою чітко продемонструвала реальний статус Москви у світовій ієрархії.

Прийом учасників продемонстрував помітний контраст у ставленні до гостей. Дональда Трампа особисто зустрів Сі Цзіньпін, влаштувавши урочистий обід і спільну прогулянку садом. До трапа літака Путіна китайська влада направила лише чиновника ЦК КПК Цай Ці, який посідає п'яту сходинку у внутрішній партійній структурі.

Подальший дипломатичний супровід лише посилив нерівність статусів. Оркестр виконав гімн Сполучених Штатів для американського лідера, тоді як вихід російського гостя супроводжував лише фрагмент із балету "Лускунчик" Петра Чайковського. Усі написи на урочистостях продублювали китайською та англійською мовами, проігнорувавши російську.

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Не менш промовистим виявилося спільне протокольне фотографування учасників. Очільника Кремля відправили вбік та поставили поруч із дружиною китайського лідера Пен Ліюань. Сі Цзіньпін і Дональд Трамп натомість позували в центрі кадру.



Пропагандисти звеличують Путіна після саміту в Китаї / "Кримський вітер"

Під час вечірнього прийому російського представника відсадили за окремий стіл. Це остаточно позбавило його можливості вести прямі неформальні бесіди з ключовими учасниками саміту.

Нагадаємо, що тристороння зустріч у китайському Шеньчжені не принесла практичних рішень і зафіксувала статус Росії як другорядної сторони перед США та КНР.

Також незручним тлом для кремлівської картинки став удар по Кримському мосту, який відбувся напередодні переговорів та зруйнував прагнення Москви показати геополітичну перевагу.