Про це 24 Каналу розповів політолог Олег Саакян, аналізуючи нерівність статусів гостей у Пекіні. Він звернув увагу на те, як мова китайського дипломатичного протоколу наочно показала справжнє місце російського диктатора перед лідерами США та КНР.

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Протокольне приниження очільника Кремля

За словами Саакяна, Володимира Путіна позбавили почестей, які отримав президент США, та посадили осторонь. Якщо Дональда Трампа особисто зустрічав Сі Цзіньпін, організувавши розкішний обід і прогулянку садом, то до трапа очільника Кремля відправили лише другорядного чиновника. Сам диктатор був змушений пересуватися під спеціальним накриттям через побоювання за свою безпеку.

Саме через фактор ядерки і того, що Росія може напсувати багато чого, дійсно, і його приймають і з ним зустрічаються. Але ясно, що це робиться в моделі "в родині не без покруча" і всіма можливими способами це демонструється, що він не свій. І по формі, так, це зустріч трьох, а по суті це знущання над Путіним– підкреслив політолог.

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Він також звернув увагу на інші промовисті деталі офіційних церемоній. Зокрема, під час урочистого прийому всі написи продублювали китайською та англійською мовами, тоді як російську демонстративно проігнорували.

Китай всіляко продемонстрував, що Росія взагалі і близько не рівня Китаю, а Путін – не рівня Сі Цзіньпіну. А от Трамп – так, Трамп рівня, і визнання від нього для Сі та Китаю є важливим. Сполучені Штати в особі Трампа для Китаю важливі– зазначив Саакян.

Політолог резюмував, що такі тристоронні переговори не принесуть значних геополітичних результатів, назвавши їх формальною "оплатою за фотографію на трьох", де очільнику Кремля дісталася суто роль статиста.

Раніше експерти також звертали увагу на те, що китайський лідер відверто вказав Путіну на його місце ще біля трапа літака, порушивши протокол заради Трампа. Також під час саміту російського диктатора відсунули вбік перед спільним фотографуванням.

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