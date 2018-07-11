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Саммит НАТО: на что стоит надеяться Украине

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Отношения Украины и НАТО прошли испытание президентством пророссийского Януковича, а сейчас проходят через испытание Венгрией. Киев стремится ускорить продвижение в евроатлантические структуры, но обстоятельства играют против нас.

Украина не получит статуса партнера с расширенными возможностями на нынешнем саммите НАТО. Сегодня на сфере безопасности конференции в Брюсселе генсек альянса Йенс Столтенберг перечеркнул надежды многих украинцев на быстрое продвижение в вопросе евроатлантической интеграции.

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Йенс Столтенберг посоветовал Киеву работать в уже действующих форматах взаимодействия с альянсом. В частности, в комиссии Украина-НАТО, но ее работу блокирует Венгрия. Все претензии к украинскому закону "Об образовании".

Из-за такой позиции Будапешта, по итогам встречи Украина – Грузия – НАТО, будет принято два отдельных заявления. Официальную – по Грузии и заявление председателя – Украине. В НАТО объясняют, что последняя не требует утверждения всеми странами-союзниками. Однако другой наш западный сосед Польша надеется, что Украина таки станет членом НАТО.

Очень рад, что наши друзья из Грузии и Украины будут присутствовать на разговоре об их отношениях с Североатлантическим Альянсом. Я надеюсь, что рано или поздно они будут частью Североатлантического сообщества в полном смысле этого слова,
– заявил Президент Польши Анджей Дуда.

Весной НАТО признали евроатлантические стремления Украины, предоставив статус аспиранта. И теперь Киев надеется на возобновление Интенсифицированного диалога с Альянсом, который прекратили из-за президентства Януковича. Но это должны одобрить все страны-союзники. Дальнейшее развитие отношений предусматривает предоставление статуса партнера с расширенными возможностями и уже потом принятие плана действий относительно членства в Альянсе.

Украина не движется. То, что происходит, предоставление статуса аспиранта и так далее, не является институциональным движением в направлении членства,
– подчеркнул директор фонда Майдан иностранных дел Богдан Яременко.

Пока сложно спрогнозировать, как будут развиваться отношения между Украиной и НАТО. У Альянса есть более насущные проблемы, которые требуют решения. США ссорятся со странами-союзниками. Дональд Трамп обвинил европейские страны в неоправданно малых затратах на совместную оборону. А Германию американский президент вообще назвал "заложником" России, а все из-за стремления получать дешевые энергоносители из России, подвергая опасности энергонезависимость всех стран-участниц НАТО.

Теги: Новости политики НАТО Новости Украины Евросоюз Европа Венгрия Европарламент
Источник: 24 Канал
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