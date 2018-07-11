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Саміт НАТО: на що варто сподіватись Україні

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Стосунки України і НАТО пройшли випробування президентством проросійського Януковича, а зараз проходять крізь випробування Угорщиною. Київ прагне пришвидшити просування у євроатлантичні структури, але обставини грають проти нас.

Україна не отримає статусу партнера з розширеними можливостями на цьогорічному саміті НАТО. Сьогодні на безпековій конференції у Брюсселі генсек альянсу Єнс Столтенберг перекреслив сподівання багатьох українців на швидке просування в питанні євроатлантичної інтеграції.

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Єнс Столтенберг порадив Києву працювати у вже дійсних форматах взаємодії з альянсом. Зокрема, в комісії Україна-НАТО, але її роботу блокує Угорщина. Все через претензії до українського закону "Про освіту".

Через таку позицію Будапешта, за підсумками зустрічі Україна – Грузія – НАТО, буде ухвалено дві окремі заяви. Офіційну – щодо Грузії і заяву голови – Україні. У НАТО пояснюють, що остання не потребує затвердження всіма країнами-союзниками. Однак наш інший західний сусід, Польща, сподівається, що Україна таки стане членом НАТО.

Дуже радий, що наші друзі з Грузії і України будуть присутні на розмові про їхні відносини з Північноатлантичним Альянсом. Я сподіваюся, що рано чи пізно вони будуть частиною Північноатлантичної спільноти у повному розумінні цього слова,
– заявив Президент Польщі Анджей Дуда.

Навесні НАТО визнало євроатлантичні прагнення України, надавши статус аспіранта. І тепер Київ сподівається на відновлення Інтенсифікованого діалогу з Альянсом, який припинили за президентства Януковича. Але це мають схвалити всі країни-союзники. Подальший розвиток відносин передбачає надання статусу партнера з розширеними можливостями і вже потім ухвалення плану дій щодо членства в Альянсі.

Україна не рухається. Те, що відбувається, надання статусу аспіранта і так далі, не є інституційним рухом у напрямку членства,
– наголосив директор фонду Майдан закордонних справ Богдан Яременко.

Наразі складно спрогнозувати, як розвиватимуться стосунки між Україною і НАТО. У Альянсу є більш нагальні проблеми, які потребують вирішення. США сваряться з країнами-союзниками. Дональд Трамп звинуватив європейські країни у невиправдано малих витратах на спільну оборону. А Німеччину американський президент взагалі назвав "заручником" Росії, а все через прагнення отримувати дешеві енергоносії з Росії, піддаючи небезпеці енергонезалежність всіх країн-учасниць НАТО.

Теги: Євросоюз НАТО Новини України Новини політики Європа Угорщина Європарламент
Джерело: 24 Канал
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