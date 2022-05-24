Несмотря на то, что россиянам в конце концов удалось установить контроль над Мариуполем, штурмовая операция навсегда останется в истории РФ как самый большой военный провал. Героизм украинских защитников – беспрецедентен, учитывая соотношение сил сторон.
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Героизм украинских воинов и провал России
Даже если верить российской информации, что на "Азовстали" находились 2,5 тысячи украинских бойцов, представьте себе уровень противостояния с российской оккупационной машиной.
По данным американской разведки, собственно защитниками "Азовстали" были скованы от 17 до 20 тысяч российских боевиков, принимавших непосредственное участие в операциях на территории Мариуполя. То есть соотношение сил было не менее 1 к 8.
Речь идет о том, что на территории города были фактически заблокированы до 17 батальонно-тактических групп РФ, которые в течение трех месяцев не могли сломать героическое сопротивление украинских бойцов. Это военное и политическое поражение России, и в Москве это прекрасно понимают.
Украинские воины героически защищали Мариуполь от путинской армии / Фото пресс-службы полка "Азов"
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Как Украина выиграла время
Героизм защитников "Азовстали", среди которых представители полка "Азов", 36-й бригады, пограничной службы, Нацгвардии, Нацполиции и т.д. Именно их мужественные и слаженные действия не дали россиянам перебросить свои подразделения на Донецкое и Луганское направления, что позволило Украине выиграть время.
Это позволило ВСУ построить эшелонированную линию обороны в Донецкой и Луганской областях. И неслучайно российские войска третий месяц не могут выйти на административные границы этих областей.
Также обращаю внимание на риторику кремлевских чиновников.
Уже звучат заявления, что российская армия воюет с одной из наиболее профессиональных армий Европы. Эти заявления не могут не радовать. Если раньше в Москве уверяли, что через три дня возьмут Киев и будут контролировать значительную часть Украины, то после трех месяцев героической обороны Мариуполя они вынуждены констатировать высокую боеспособность ВСУ и профессиональную подготовку наших воинов.
Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал западных партнеров ускорить поставки оружия Украине.
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