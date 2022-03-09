Об этом сообщил официальный телеграм-канал НАЭК "Энергоатом", опираясь на информацию Южноукраинского горисполкома.

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Сегодня в Николаев была отправлена ​​машина с лекарствами. К счастью, жизненно важный груз благополучно добрался до нашего города. Самое главное, что доставлен инсулин. Чтобы его получить, нужно обратиться в больницу к эндокринологу,

– сообщили в телеграм-канале.

К слову, гуманитарная помощь поступает из разных стран ЕС еще со второго дня войны. Ее количество постоянно растет.

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