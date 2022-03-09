Про це повідомив офіційний телеграм-канал НАЕК "Енергоатом", спираючись на інформацію Южноукраїнського міськвиконкому.

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Сьогодні в Миколаїв була відправлена машина з ліками. На щастя, життєво важливий вантаж благополучно дістався нашого міста. Найголовніше, що доставлено інсулін. Щоб його отримати, потрібно звернутися у лікарню до ендокринолога,

– повідомили в телеграм-каналі.

До слова, гуманітарна допомога надходить з різних країн ЄС ще з другого дня війни. Її кількість невпинно зростає.

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