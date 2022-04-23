Об этом в эфире 24 канала рассказал российский оппозиционный публицист Андрей Пионтковский, сейчас проживающий в США. По его словам, есть вещи, которые больше всего раздражают Россию из-за того, что она их боится.
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Полный обвал имперских позиций России, – Пионтковский
Пионтковский отметил, что это его свежее впечатление. Он его говорил и по грузинскому телевидению, которое тоже изменилось из-за этого.
Самое неприятное для Москвы – то, что победа Украины вдохновляет все постсоветское пространство,
– отметил российский публицист.
Пионтковский подметил, что это можно проследить на примере Грузии. Там было 3 оппозиционных канала и несколько десятков правительственных СМИ, которые имели пропутинскую позицию из-за поддержки грузинского олигарха.
Сейчас все телевидение перешло на позицию Украины. Я выступал на главном их правительственном канале. Ведущий был со мной за одно в тех же оценках. Украина вдохновляет сопротивление имперским амбициям Москвы по всему постсоветскому пространству. Идет полный обвал российских позиций.