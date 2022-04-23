Про це в ефірі 24 каналу розповів російський опозиційний публіцист Андрій Піонтковський, який зараз проживає у США. За його словами, є речі, які найбільше дратують Росію через те, що вона їх боїться.

До теми Путін уже програв, – Піонтковський про вирішальний місяць для України

Повний обвал імперських позицій Росії, – Піонтковський

Піонтковський наголосив на тому, що це його найсвіжіше враження. Він його казав і по грузинському телебаченню, яке теж зазнало змін через це.

Найнеприємніше для Москви – те, що перемога України надихає весь пострадянський простір,

– зазначив російський публіцист.

Піонтковський помітив, що це можна простежити на прикладі Грузії. Там було 3 опозиційних каналів і кілька десятків урядових ЗМІ, які мали пропутінську позицію через підтримку грузинського олігарха.