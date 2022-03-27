По словам Зеленского, эта война многое изменила. Но уже сейчас можно увидеть, какой будет Украина завтрашнего дня. Об этом он рассказал в интервью.

"Я точно вижу, что Украина завтра – она наступила. Мы прямо сейчас занимаемся войной. То, что страна таких людей, объединенных – это уже получилось, мы уже в этом победили. А дальше, что бы мы ни делали, что бы не строили – все будет на высоком уровне", – заявил Зеленский.

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Он отметил и те изменения, которые уже произошли на международном уровне. Особенно по восприятию Украины.

"Может цена дорогая, и окончательно нам неизвестна, но мы точно стали в мире лидерами. Субъектом. Находимся не за кулисами. Важно, что Украина для всего мира перестала быть частью российской федерации", – подчеркнул президент Украины.

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