За словами Зеленського, ця війна чимало змінила. Але вже зараз можна побачити, якою буде Україна завтрашнього дня. Про це він розповів під час інтерв'ю.

"Я точно бачу, що Україна завтра – вона настала. Ми просто зараз займаємося війною. Те, що країна таких людей, об'єднаних – це вже вийшло, ми вже в цьому перемогли. А далі, що б ми не робили, що б не будували – все буде на високому рівні", – заявив Зеленський.

Читайте також Занепокоєна Німеччина хоче власний "Залізний купол": країна не захищена від російських ракет

Він відзначив і ті зміни, які вже відбулися на міжнародному рівні. Особливо щодо сприйняття України.

"Може ціна дорога, і остаточно нам не відома, але ми точно стали у світі лідерами. Суб'єктом. Перебуваємо не за лаштунками. Важливо, що Україна для всього світу перестала бути частиною Російської Федерації", – наголосив Президент України.

Дивіться відео про те, що Путін намагається "запропонувати" Україні