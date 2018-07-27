Самое трудное в трудовой миграции – разлука с семьей, – эксперт

По словам руководителя экспертно-аналитического центра HeadHunter Украина Екатерины Криворученко, наиболее тяжело дается трудовым мигрантам разлука с семьей.

Об этом сообщает 24 канал. Такую информацию эксперты получили опросив самих гастарбайтеров.

Кроме того, украинцы, выезжающих за границу, готовы мириться с тем, что занимают должности ниже по статусу, чем на родине. Вместе с тем реальность такова, что государство, в которое приезжают украинцы, как правило, на стороне своих граждан, а не гостей.

"Те, кто выезжают за границу, готовы работать не по специальности. Процент, часть людей готовы работать на значительно более низких должностях. Но надо понимать, что в той стране, куда вы выезжаете, там есть свои граждане, и государство, как правило, на стороне своих граждан. Есть, например, такие страны, если мы не говорим о ближайших соседях, где по законодательству, например, иностранный гражданин не может быть занят в определенных профессиональных сферах", – заявила Криворученко.

Как сообщается, в Украине назревает трудовой коллапс. Так, по статистике Министерства здравоохранения, в государственных учреждениях сегодня не хватает около 40 тысяч врачей. Одна из причин – трудовая миграция. Такая же ситуация наблюдается и в других отраслях. Из-за неблагоприятных условий работы и низких зарплат, украинцы выезжают на заработки за границу, и работают там в основном не по специальности.