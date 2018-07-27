Найважче у трудовій міграції – розлука з сім'єю, – експерт

За словами керівника експертно-аналітичного центру HeadHunter Україна Катерини Криворученко, найбільш важко дається трудовим мігрантам розлука з сім'єю.

Про це повідомляє 24 Канал. Таку інформацію експерти отримали опитавши самих заробітчан.

Крім того, українці, які виїжджають за кордон, готові миритися з тим, що займають менші за статусом посади, ніж на батьківщині. Разом з тим реальність така, що держава, в яку приїжджають українці, як правило на стороні своїх громадян, а не гостей.

"Ті, хто виїжджають за кордон,готові працювати не за фахом. Відсоток, частина людей готові працювати на значно менших посади. Але треба розуміти, що в тій країні, куди ви виїжджаєте, там є свої громадяни, і держава, як правило, на стороні своїх громадян. Є, наприклад, такі країни, якщо ми не говоримо про найближчих сусідів, де за законодавством, наприклад, іноземний громадянин не може бути зайнятий в певних професійних сферах", – заявила Криворученко.

Як повідомляється, в Україні назріває трудовий колапс. Так, за статистикою Міністерства охорони здоров'я, в державних установах сьогодні не вистачає близько 40 000 лікарів. Одна з причин – трудова міграція. Така ж ситуація спостерігається і в інших галузях. Через несприятливі умови роботи і низьких зарплат, українці виїжджають на заробітки за кордон, і працюють там в основному не за фахом.