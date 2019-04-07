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      Самое высокое в мире тропическое дерево исследователи обнаружили на острове Борнео

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      Исследователи обнаружили самое высокое в мире тропическое дерево
      Исследователи обнаружили самое высокое в мире тропическое дерево / bbc.com

      Ученые из Великобритании и Малайзии утверждают, что обнаружили самое высокое в мире тропическое дерево на острове Борнео.

      Дерево высотой более 100 метров, пишет ВВС. Чтобы измерить высоту, ученым пришлось подняться на верхушку с рулеткой.

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      Тропическое дерево уже получило собственное название Menara, что в переводе с малайского означает "башня". Оно принадлежит к виду Shorea faguetiana, или желтых меранти. Древесина этого вида высоко ценится.

      Несмотря на внушительные размеры, "Башня" немного не дотягивает до звания "самого высокого" дерева в мире. По последним данным, самой высокой признана секвойя Гиперион, которая растет в парке Редвуд в Калифорнии, США. Ее высота составляет 115,61 метров.

      Местный альпинист Ундинг Жами, который залезал на верхушку, сказал, что это "страшное и ветреное" восхождение.

      Но честно говоря, взгляд с вершины был невероятным. Я не знаю, что сказать, кроме того, что это было очень, очень, очень интересно,
      – сказал он.

      Исследовательница из Университета Ноттингема отметила, что эта находка является важной, поэтому ее нужно оберегать. Это дерево также может быть самым высоким цветочным растением в мире.

      Высокие деревья обычно ищут с самолета с помощью лазерного сканирования. Но для получения точной информации о размерах, ученым всегда приходится прибегать к старой добро рулетке.

       

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      Теги: Великобритания Экология
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