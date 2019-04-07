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      Найвище у світі тропічне дерево дослідники виявили на острові Борнео

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      Дослідники виявили найвище у світі тропічне дерево
      Дослідники виявили найвище у світі тропічне дерево / bbc.com

      Вчені з Великої Британії та Малайзії стверджують, що виявили найвище у світі тропічне дерево на острові Борнео.

      Дерево висотою понад 100 метрів, пише ВВС. Щоб виміряти висоту, вченим довелося піднятися на верхівку з рулеткою.

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      Тропічне дерево вже отримало власну назву Menara, що в перекладі з малайської означає "вежа". Воно належить до виду Shorea faguetiana, або жовтих меранті. Деревина цього виду високо цінується.

      Попри значні розміри, "Вежа" трохи не дотягує до звання "найвищого" дерева у світі. За останніми даними, найвищою визнана секвойя Гіперіон, яка росте в парку Редвуд в Каліфорнії, США. Її висота становить 115,61 метрів.

      Місцевий альпініст Ундінг Жамі, який залазив на верхівку, сказав, що це "страшне і вітряне" сходження.

      Але чесно кажучи, погляд з вершини був неймовірним. Я не знаю, що сказати, крім того, що це було дуже, дуже, дуже цікаво,
      – сказав він.

      Дослідниця з Університету Ноттінгема зазначила, що ця знахідка є важливою, тож її потрібно оберігати. Це дерево також може бути найвищою квітковою рослиною у світі.

      Високі дерева зазвичай шукають з літака за допомогою лазерного сканування. Але для отримання точної інформації про розміри, вченим завжди доводиться вдаватися до старої добро рулетки.

       

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      Теги: Великобританія Екологія
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