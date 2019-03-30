В Ізраїлі біля Мертвого моря дослідники відкрили найдовшу у світі соляну печеру Малхам. У ній щонайменше 10 кілометрів проходів та гротів.

Печеру наносили на мапу впродовж двох років. Поруч розташована пустеля, де за Біблією, дружина Лота перетворилася на соляний стовп, пише ВВС.

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Чому печера буде збільшуватися і надалі? Дослідники вважають, що через дощі печера буде й далі збільшуватися у довжину. Так відбувається, бо дощова вода стікає до тріщин на поверхні. Вона розчиняє сіль і створює напівгоризонтальні канали на своєму шляху, а далі прямує у напрямку Мертвого моря.

Частина печери Малхам, яка проходить через гору Содом, раніше вже була нанесена на мапу протягом 1980-х років.

Печері Малхам вдалося подолати рекорд, який з 2006 року утримувала соляна Печера Трьох Оголених на іранському острові Кешм. Її довжина становить 6,85 кілометрів.

Два роки тому Йоав Негев з Ізраїльського клубу дослідників печер вирішив завершити дослідження. Він створив команду досвідчених спелеологів.

Одного разу під час перерви на вечерю, дослідники відчули, що їхній їжі не вистачає приправ. Боаз Лангфорд з Єврейського університету розповів, що вони просто відламали сіль з однієї зі скель та використали її.