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      Исследователи открыли самую длинную в мире соляную пещеру

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      Исследователи открыли открыли самую длинную в мире соляную пещеру
      Исследователи открыли открыли самую длинную в мире соляную пещеру / Getty images

      В Израиле возле Мертвого моря исследователи открыли самую длинную в мире соляную пещеру Малхам. В ней по меньшей мере 10 километров проходов и гротов.

      Пещеру наносили на карту в течение двух лет. Рядом расположена пустыня, где, согласно Библии, жена Лота превратилась в соляной столб, пишет ВВС.

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      Почему пещера будет увеличиваться и в дальнейшем? Исследователи считают, что из-за дождей пещера будет и дальше увеличиваться в длину. Так происходит, потому что дождевая вода стекает в трещины на поверхности. Она растворяет соль и создает полугоризонтальные каналы на своем пути, а далее следует в направлении Мертвого моря.

      Часть пещеры Малхам, которая проходит через гору Содом, ранее уже была нанесена на карту в течение 1980-х годов.

      Пещере Малхам удалось преодолеть рекорд, который с 2006 года удерживала соляная пещера Трех Обнаженных на иранском острове Кешм. Ее длина составляет 6,85 километров.

      Два года назад Йоав Негев из израильского клуба исследователей пещер решил завершить исследование. Он создал команду опытных спелеологов.

      Однажды во время перерыва на ужин исследователи почувствовали, что их еды не хватает приправ. Вооз Лангфорд из Еврейского университета рассказал, что они просто отломали соль с одной из скал и использовали ее.

      blog_ava
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      Теги: Экология Новости Израиля
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