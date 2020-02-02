Самого высокого в мире снеговика слепили в Австрии: невероятные фото

Пока украинцы только надеются на снег и морозы, в Австрии 1 февраля слепили самого высокого снеговика в мире. Его высота достигает 38,04 метра, а на голове держится огромный черный цилиндр.

Снеговика слепили на горнолыжном курорте Ризнеральм в австрийской федеральной земле Штирия, передает DW.

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Его уже внесли в Книгу рекордов Гиннеса, как самого высокого в мире снеговика. Что интересно, ему дали имя Ризи. Вероятно, оно связано с немецким словом riesig, что в переводе означает "огромный".

По замыслу, снеговик должен был быть высотой 40 метров, но вышел только на 38 метров.



В Австрии слепили самого высокого снеговика в мире

Кроме роста, Ризи еще отличается от других снеговиков отсутствием живота – из соображений статистики высокий снеговик становится все стройнее. Кроме того, черный цилиндр на голове снеговика также набит снегом. Он уже дважды слетал с Ризи, поэтому его устанавливали заново.



Снеговик Ризи без "шапки" / фото с инстаграму

Заметим, до сих пор рекорд среди снеговиков удерживала снежная баба, которую слепили в американском штате Мэн в 2008 году. Ее высота составляла 37,21 метра.



Австрийский снеговик Ризи / фото с инстаграма