Найвищого у світі сніговика зліпили в Австрії: неймовірні фото

Поки українці лише сподіваються на сніг і морози, в Австрії 1 лютого зліпили найвищого сніговика у світі. Його висота сягає 38,04 метра, а на голові тримається величезний чорний циліндр-шапка.

Сніговика зліпили на гірськолижному курорті Різнеральм в австрійській федеральній землі Штирія, передає DW.

Цікаво: У лікарні США одягли немовлят як героїв мультфільму "Крижане серце": миле відео

Його вже внесли до Книги рекордів Гіннеса, як найвищого у світі сніговика. Що цікаво, йому дали ім'я Різі. Ймовірно, воно пов'язане з німецьким словом riesig, що в перекладі означає "величезний".

За задумом, сніговик мав бути заввишки 40 метрів, але вийшов тільки на 38 метрів.



В Австрії зліпили найвищого сніговика у світі

Окрім зросту, Різі ще вирізняється серед інших сніговиків відсутністю живота – з міркувань статистики високий сніговик стає все стрункішим. Окрім того, чорний циліндр на голові сніговика також набитий снігом. Він вже двічі злітав з Різі, тож його встановлювали наново.



Сніговик Різі без "шапки" / фото з інстаграму

Зауважимо, до цього часу рекорд серед сніговиків утримувала снігова баба, яку зліпили в американському штаті Мен у 2008 році. Її висота становила 37,21 метра.



Австрійський сніговик Різі / фото з інстаграму