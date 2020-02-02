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      Найвищого у світі сніговика зліпили в Австрії: неймовірні фото

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      В Австрії зліпили найвищого сніговика у світі / Фото з Facebook

      Поки українці лише сподіваються на сніг і морози, в Австрії 1 лютого зліпили найвищого сніговика у світі. Його висота сягає 38,04 метра, а на голові тримається величезний чорний циліндр-шапка.

      Сніговика зліпили на гірськолижному курорті Різнеральм в австрійській федеральній землі Штирія, передає DW

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      Його вже внесли до Книги рекордів Гіннеса, як найвищого у світі сніговика. Що цікаво, йому дали ім'я Різі. Ймовірно, воно пов'язане з німецьким словом riesig, що в перекладі означає "величезний".

      За задумом, сніговик мав бути заввишки 40 метрів, але вийшов тільки на 38 метрів.


      В Австрії зліпили найвищого сніговика у світі

      Окрім зросту, Різі ще вирізняється серед інших сніговиків відсутністю живота – з міркувань статистики високий сніговик стає все стрункішим. Окрім того, чорний циліндр на голові сніговика також набитий снігом. Він вже двічі злітав з Різі, тож його встановлювали наново.


      Сніговик Різі без "шапки" / фото з інстаграму

      Зауважимо, до цього часу рекорд серед сніговиків утримувала снігова баба, яку зліпили в американському штаті Мен у 2008 році. Її висота становила 37,21 метра.


      Австрійський сніговик Різі / фото з інстаграму

       

       

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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Австрія
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