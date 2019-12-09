Самой молодой в мире главой правительства будет новая премьер Финляндии

Новым премьер-министром Финляндии станет 34-летняя министр транспорта и связи Санна Мирелла Марин. Такое решение принято по результатам внутрипартийного голосования Социал-демократической партии, которая отвечает за формирование правительства. Парламент будет голосовать за Марин во вторник, 10 декабря.

34-летняя Санна Мирелла Марин станет самым молодым премьер-министром в мире, но уже третьей женщиной во главе правительства в истории Финляндии. Об этом рассказали в издании Yle .

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Марин победила конкурента-мужчину с перевесом всего в три голоса – 32 против 29.

Интересно, что местные СМИ уже начали писать о "правления женской пятерки" в Финляндии, ведь лидеры остальных партий правящей коалиции в парламенте страны – тоже женщины.



Санная Марин станет молодой руководительницей правительства в мире / Фото АР

Известно, что парламент Финляндии поддержит кандидатуру нового главы правительства во вторник, 10 декабря. А после этого президент Финляндии формально назначит новый кабинет министров.